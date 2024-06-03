〈勞動基金績效〉4月回吐389億估5月可弭平 1-4月仍賺4560億收益率7.57%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 18:39

勞動基金運用局今 (3) 日公布整體勞動基金截至 113 年 4 月底止，規模為 6 兆 5,128 億元，截至 4 月底之評價後收益數為 4,560.5 億元，收益率 7.57％，因受到國際金融市場獲利回吐賣壓的震盪影響，4 月單月收益數為 - 389.1 億元，為今年以來首度單月出現虧損。勞動基金運用局副局長劉麗茹樂觀表示，因國際股市 5 月份表現較佳，下次公布數字時，5 月底應已弭平 4 月的虧損，並轉虧為盈。

回顧 4 月金融市場表現，受到美國發布 3 月通膨數據表現不佳、伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，以及美國第一季經濟表現疲軟僅成長 1.6％等影響，4 月份主要金融市場跌多漲少。

劉麗茹強調，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多（103~113.04）平均收益率為 6.06％，國保基金近 10 年多（103~113.04）平均收益率為 6.52％，長期投資績效穩健。

關於勞退基金在台股的操作及佈局，劉麗茹強調，台股與國外市場連動，當國外市場回檔修正，跌多漲少，台股難免會受影響，但基金的操作佈局是看長期 績效，而且紅利是以一整年來核計，單月的波動其實不用太過擔心。

劉麗茹說明，為追求長期穩健報酬，勞退基金的持股仍會以產業龍頭股為主，尤其是目前最夯的 AI 概念或電子股，一直是布局目標，「我們會亦步亦趨跟著台灣的產業前進」，而持股比率，也是和大盤結構一樣，因為電子股在大盤指數的權重較高，電子股的配置也較高。此外，收益之外，流動性更重要 ，因為基金本身是從投資機構的法人角度出發，資金部位大，挑選持股必須要能「買得到，且賣得掉」為主。