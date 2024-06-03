看好投資級公司債長多正展開 凱基00950B 6/19開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 18:42

凱基投信指出，2023 年投資級公司債止跌回升，長期上漲趨勢才正要展開，凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 預計 6 月 19 日開始募集，發行價 15 元，搭配首檔月底領息債券 ETF 設計，可望作為完備現金流規劃的投資優選。凱基投信表示，00950B 追蹤指數票息率達 5.41%，明顯領先其他投資級公司債。

彭炫通表示，這現象導致通膨膠著，下降緩慢，聯準會政策走向有待觀察。在美國經濟成長穩定、財政赤字卻居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期政府公債的利率風險。

彭炫通觀察歷史經驗指出，在高通膨期間，股票與公債表現相關係數升高，導致政府公債在高通膨期間未必能發揮股債風險平衡的效果，反而可能成為股市波動的推手。

面對如此挑戰，彭炫通表示，投資要回歸本質，在股票市場持續佈局投資，追求長期成長，掌握總報酬的機會；在債市中則要把債券當債券買，不建議投資人盲目地搶進長天期政府公債想賺價差，務實追求債息才是上上之策。

凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金 (00950B-TW) 預定經理人鄭翰紘一針見血表明，具備票息保護下檔兼顧降息後潛在資本利得空間的中天期 A 債 ETF，將是資產規劃的標準配備。

鄭翰紘說明，00950B 所追蹤指數的票息率可達 5.41%，相較之下，BBB 指數票息率 5.05%，A 指數票息率 4.57%，AA 指數票息率 4.41%，AAA 指數票息率 3.52%，可以看出 00950B 所追蹤指數票息率明顯領先其他投資級公司債。

至於為何要挑選中天期？鄭翰紘表示，00950B 所追蹤指數的票息率不只在投資級公司債中居前，從風險報酬比來看，00950B 所追蹤指數聚焦的 10-15 年期 A 級債，風險報酬比可達 0.77，相較之下，7-10 年期的 A 級債風險報酬比達 0.75，15 年期以上 A 級債風險報酬比 0.53，顯示中天期 A 級債每承擔一單位風險，可獲取的預期報酬相對高，等於享有最高的 CP 值。