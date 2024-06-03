研調：折疊手機出貨緩步上升 估2028滲透率近5%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 17:04

根據 TrendForce 研究預估，今年折疊手機出貨約 1780 萬支，僅占智慧手機市場 1.5%，且受到高維修率、高售價的壁壘等問題尚解決，使得折疊手機出貨緩步爬升，預計到 2028 年占比才能達到近 5%，達 4.8%。

TrendForce 指出，三星 (005930-KR) 初入市場成為折疊手機先驅，2022 年市占率超過 8 成。不過在 2023 至 2024 年間，陸續在多家智慧型手機品牌加入競局，市占率從 6 成跌至現在面臨 5 成保衛戰。

TrendForce 表示，今年折疊手機的重點角色為華為，去年推出 4G Pocket S 市場銷售優異，帶動華為去年手機市占率達 12%，首次突破雙位數。今年華為推出升級版 5G 折疊手機，包括 Mate X5、Pocket 2，預期今年第三季，華為將再推出市面上第一支三折手機，預估華為今年折疊手機市占率有望接近三成。

其他品牌如小米、Oppo、Vivo 今年折疊手機成長有限，皆低於 100 萬支。不過 Motorola 異軍突起，今年中分別推出 Razr 40、Razr 40 Ultra，以售價人民幣 3999 至 5699 元的策略成功拓展市占率，今年出貨量有機會超過 100 萬支，市占率約 6%。

TrendForce 指出，定價為吸引消費者的關鍵核心，因此各品牌致力於提升顯示效能並減少折痕，同時降低成本。TrendForce 特別點出中國品牌 Nubia 值得注意，今年在日本市場首發 Nubia Flip，以較低價的 499 美元定價上市，除了日本、中國市場，也在各地展開預售，銷售量有望獲佳績。

TrendForce 進一步了解，Nubia Flip 零組件可能採用中國自有供應商的鉸鏈，搭配中國面板廠的 Foldable OLED 面板，大幅降低整機成本，以達到降低售價的目標。