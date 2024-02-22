華為發表最新折疊螢幕手機Pocket 2
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 18:23
華為周四 (22 日) 舉辦新品發表會，推出 Pocket 2 小型折疊螢幕手機，支援 AI 隔空操控、雙向北鬥衛星訊，起價 7499 元人民幣。
機構分析認為，價格的進一步下探，能讓更多消費者願意嚐鮮使用折疊式螢幕手機。
IDC 中國資深分析師郭天翔認為，折疊式螢幕手機仍是各廠商 2024 年重點產品。更多手機廠商的參與和更多產品的推出，將會持續推動折疊式螢幕手機市場的快速發展。
在發表會上，華為常務董事、終端業務 CEO、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東表示，華為折疊螢幕市場出貨量第一，2023 年第 4 季的國內市占率為 51.2%。
華為 Pocket 系列主打時尚市場，Pocket 2 有大溪地灰、洛可可白、芋紫、雅黑配色。
目前折疊螢幕手機隨著供應鏈逐步成熟，出貨量不斷提升。根據 CINNO Research 數據顯示，2023 年全球折疊式螢幕手機市場銷售約 1800 萬支，較去年同期成長 27%。
IDC 報告顯示，2023 年中國折疊式螢幕手機市場出貨量約 700.7 萬支，較去年同期成長 114.5%。
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