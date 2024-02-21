全球折疊手機出貨量今年增幅仍低於預期 估2025年占比才有望突破2%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 16:22

研調機構 TrendForce 出具最新研究指出，2023 年全球折疊手機出貨量 1590 萬支，年增 25%，占整體智慧型手機市場約 1.4%；預估 2024 年出貨量成長至約 1770 萬支，年增約 11%，占比微幅上升至 1.5%，成長幅度仍低於市場預期，預計 2025 年占比有機會突破 2%。

TrendForce 認為折疊手機成長趨緩原因有二個，其一是消費者黏著度低，由於初次購入折疊手機的使用者有頻繁維修的困擾，對於產品信心度不足，導致當有汰換需求時很有可能轉為購入高階智慧型旗艦手機取代折疊手機。其二，目前市面上的折疊手機售價尚未達到消費者甜蜜點，較難倚賴售價達到銷售目標。

TrendForce 表示，後續折疊手機市場發展取決於成本優化的速度，其中，關鍵零組件如 UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產，進而有效降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，均有望使折疊手機成本進一步下降，品牌商得藉由降低售價，加速拉高市場滲透率。

各手機品牌廠來看，三星仍是市場龍頭，但市占率從 2022 年的 8 成，2023 年下滑至低於 7 成；華為出貨量則提升到 12%。其他如小米、Oppo、Vivo 等品牌均低於 10%。

2023-2024 年全球折疊手機品牌市占率。(圖: TrendForce 提供)

展望 2024 年，TrendForce 表示，三星對於折疊手機的目標與 2023 年持平，市占率預估約 6 成；華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標，市占率將有望突破 2 成。

TrendForce 進一步指出，值得注意的是，Oppo、Vivo 透露今年可能放棄推出小折疊機型 (豎折款)，轉而將資源投入在大折疊機型 (橫折款)，主要是品牌認為整體成本過高，導致獲利困難。相反地，今年華為可能推出 5G 小折疊機 (豎折款)，加上尚未加入小折疊機 (豎折款) 市場的榮耀，也很可能在今年加入戰局。