消息稱蘋果仍在研發折疊機 並調用Vision Pro團隊人員參與

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-20 19:22

早些時候有傳言稱，蘋果 (AAPL-US) 已經停止了可折疊 iPhone 的開發工作，因為折疊螢幕的耐用性存在問題。現在，新的報導聲稱這家科技巨頭正在積極開發折疊機，並調派 Apple Vision Pro 團隊的一些關鍵人員參與。

新的傳言還稱，蘋果正在考慮將可折疊 iPhone 的出貨量目標定為 5000 萬部。

據 Alpha Biz 引述了解內部計畫人員的說法，Vision Pro 大量核心人員已被調入可折疊手機開發團隊，進行這項產品的開發。除非情況發生變化，否則蘋果可折疊手機將於 2026 年 9 月開始銷售。

距離 Apple Vision Pro 後繼產品的發布至少還有 18 個月的時間，這給了精選人員足夠的喘息空間，讓他們可以轉向下一款產品，據稱這就是可折疊 iPhone。

儘管最新消息指出蘋果的出貨量目標是 5000 萬部，但如果在開發階段發現重大障礙，所有這些計畫都可能被取消。