〈COMPUTEX〉高力攻AI伺服器散熱 明起大秀水冷技術肌肉

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 11:25

水冷式資料中心散熱系統已有出貨實績的全球專業熱能技術解決方案業者高力熱處理 (8996-TW)，將出席 6 月 4 日至 7 日台北國際電腦展（Computex Taipei 2024），展示新世代伺服器水冷散熱產品，迎合當前 AI 技術的發展趨勢，為資料中心和高效能運算提供更具永續性的散熱解決方案。

高力指出，由於生成式 AI（Generative AI）帶來許多創新應用，資料中心運算需求持續攀升，也帶動散熱架構的轉型。儘管氣冷技術成熟，但其散熱極限約落在 10-15kW，驅使散熱解決方案加快朝水冷以及浸沒式散熱技術發展。

同時，相較於傳統型資料中心電力使用效率（PUE）指標，新一代生成式 AI 應用的資料中心，更需要尋求新的能源效率標準，以衡量高效能液冷散熱方案，展現高算力、高速度、更低能耗之特點優勢，並實現全球 2050 年淨零排放目標。

高力指出，針對 AI 伺服器散熱的需求，高力現場展示全方位液冷解決方案，以兩大關鍵技術為主軸，包括大型高功率機櫃式液冷散熱系統」以及「冷卻液分配管 (Coolant Distribution Manifolds，CDM)」。前者技術核心來自高力自製產品硬銲型板式熱交換器，其為液冷系統關鍵零組件，可依循客戶系統散熱需求提供高靈活客製化設計。

高力指出，同時高力也具備開發 MW 百萬瓦級以上功率散熱技術能力。另一方面，高力係全亞洲最具量產規模真空硬銲製造商，擁有超過二十座真空硬銲爐生產設備。有鑑於此，高力冷卻液分配管 CDM 製造工藝，大幅優於傳統勞動密集性之雷射銲接及氬銲製造工法，足以因應水冷市場快速量產需求且提供更高階的金屬銲接品質。

高力表示，Computex Taipei 高力現場展示產品項目包括 In-Row 800kW CDU 大型一對多機櫃液冷散熱系統、30kW RDHx 背門式液對氣液冷系統、In-Rack 250kW 機櫃式熱插拔液冷系統，以及 25U90kW 大型資料中心單相浸沒式液冷系統。In-Row 800kW CDU(Coolant Distribution Units) 大型一對多機櫃液冷散熱系統，解熱能力不僅提升至 800 kW 以上、單顆液泵輸送壓力 4bar 以上總流量突破 800LPM，更可適用於多種流體。

高力在現場同步展出高力硬銲型板式熱交換器產品，其為液冷散熱系統的關鍵零組件，可大幅提升資料中心的能源效率並協助低碳轉型及可持續發展。 高力指出，高力自 1970 年創立，從金屬熱處理加工開始，奠定熱能技術及真空銲接工藝基石，成為全球前五大板式熱交換器製造商，出貨供應超過全球 70 個國家。

高力早於 2016 年起積極專注在伺服器液冷散熱技術領域，率先與國際伺服器大廠完成驗證，並於 2018 年已成功出貨浸沒式液冷系統給國際知名超大規模資料中心。