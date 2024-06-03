〈COMPUTEX〉全球記者會拉開序幕 貿協黃志芳：2024年最值得台灣驕傲的事

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-03 12:46

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 全球記者會暨超微 (AMD)(AMD-US)) 開幕主題演講今 (3) 日登場，外貿協會董事長黃志芳表示，沒有任何一個場合可以把全球科技公司、CEO 聚在一起，分享 ai 科技趨勢，這是 2024 年最值得台灣驕傲的事情。

黃志芳表示，台灣是科技業、資通訊、AI、半導體最重要的國家，產業鏈沒有任何國家可以取代，所以科技業大 CEO 全都要來參展，台灣資通訊電子業也是精銳盡出，現在全球目光都集中在 Computex。

黃志芳進一步指出，AI 是近年的亮點，也會是未來 10-20 年的亮點，無庸置疑，台灣在其中扮演重要供應鏈角色，貿協也支持科技公司實現 AI 普遍及應用，鼓勵台灣企業能尋求更多商業模式。

今年電腦展共有 1200 家科技業企業、來自 30 幾個國家，使用 4500 展位，規模盛大，統計全球共有 1.3 萬名國際專業人士和買主預登，國內科技企業人士也達 3.6 萬名，更有超過千位媒體聚集報導。