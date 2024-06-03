台指期轉爲正價差、三大法人買超50億元 外資買超這四檔都逾萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 17:37

Computex 的 AI 盛典 4 日將在台北開展，同時，繼輝達執行長黃仁勳後，AMD 執行長蘇姿丰開講也在今 (3) 日登場提振市場信心，台股今 (3) 在龐大市場向前推動資金潮下，終場指數大漲 362.54 點或 1.71%，收盤報 21536.76 點，市場成交值 4333.21 億元，並站上所有均線；三大法人合計買 50.03 億元。台指期並轉爲正價差。

外資今天買超 29.01 億元，投信買超 33.62 億元，自營商賣超 12.6 億元，三大法人合計買超 50.03 億元。而在期貨市場上，今天相對現貨市場轉爲正價差，收在 21658 點，外資在期貨市場交易口數淨額爲空單 1609 口，未平倉合約口數淨額爲 16699 口。

在進入除權息旺季 6 月起，台指轉爲正價差的走勢相當罕見，期貨、證券分析師張陳浩指出，美國通膨可望降溫，且現階段台股隨美股反彈，台指期並轉爲正價差，顯然與市場認為美國 Fed 降息因通膨降溫而露曙光，也預期台股將獲熱錢流入而獲益，進一步介 入台股的投資人更增信心。

今日外資買超較多的個股爲，新光金、陽明、聯強、永豐金、英業達、台積電、廣達、南亞、長榮、緯創；賣超較多的個股爲，長榮航、中信金、宏碁、聯電、國票金、玉山金、正新、中鋼、華南、 上海商銀。

投信買超較多的個股爲，長榮航、中信金、正新、、玉山金、聯電、國票金、中華電、上海商銀、遠傳、統一；賣超較多的個股爲，聯強、南亞、英業達、緯創、永豐金、京元電子、長榮、瑞昱、兆豐金、健鼎。