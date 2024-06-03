黃仁勳演講秀合作夥伴名單 多家IPC業者入列股價大漲
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-03 14:12
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳昨日在台大演講，並秀出供應商夥伴名單，多家工業電腦、邊緣運算業者入列，今 (3) 日強勢大漲，包括慧友 (5484-TW)、宸曜 (6922-TW)、立端 (6245-TW) 等開盤跳空漲停，一路鎖到收盤。
黃仁勳在昨日演講簡報所秀出的工業電腦、邊緣運算相關廠商包括 AAEON 研揚、ADLINK 凌華、ADVANTECH 研華、AVerMedia 圓剛、Axiomyek 艾訊、EverFocus 慧友、Lanner 立端、Neousys 宸曜、NEXCOM 新漢、onyx 醫揚等業者。
觀察今日相關個股表現，除了慧友、宸曜及立端外，新漢 (8234-TW)、艾訊 (3008-TW)、圓剛 (2417-TW) 也漲停作收，凌華 (6166-TW) 大漲 8.5%，研揚 (6579-TW) 及醫揚 (6569-TW) 也有 6-7% 的漲幅。
不過，工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今日早盤雖然一度大漲 8%，最高來到 383.5 元，但在賣壓出籠下、漲幅收斂，收盤僅上漲 2.5%，收在最低價 362 元。
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