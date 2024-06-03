黃仁勳演講秀合作夥伴名單 多家IPC業者入列股價大漲

黃仁勳在昨日演講簡報所秀出的工業電腦、邊緣運算相關廠商包括 AAEON 研揚、ADLINK 凌華、ADVANTECH 研華、AVerMedia 圓剛、Axiomyek 艾訊、EverFocus 慧友、Lanner 立端、Neousys 宸曜、NEXCOM 新漢、onyx 醫揚等業者。

不過，工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今日早盤雖然一度大漲 8%，最高來到 383.5 元，但在賣壓出籠下、漲幅收斂，收盤僅上漲 2.5%，收在最低價 362 元。