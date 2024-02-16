製造業景氣回春 無薪假人數創2021年6月以來疫情後新低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-16 13:58

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假統計，共計 337 家、實施減班休息人數 7446 人，比上一期 2 月 1 日公布的數據減少 24 家、1660 人，更再創下自 2021 年 6 月實施疫情三級警戒以來的新低紀錄。減少的無薪假人數中，以製造業的回流最明顯。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這是自 2021 年 6 月實施三級警戒以來，再創新低，主要是因製造業訂單回穩，減班休息、無薪假人數有逐月下降趨勢，整體製造業比去年下半年緩和很多，預估狀況會越來越好。

勞動部上午公布勞雇雙方協商減少工時事業單位共 計 337 家，實施人數 7446 人，較前次 113 年 2 月 1 日公布實施家數計 361 家，實施人數 9,106 人，都有明顯下降。

本次實施無薪假家數減少 24 家，人數減少 1,660 人，其中多數事業單位之實施人數在 50 人以下的中小企業；實施期間多數為 3 個月（含）以下；在所有行業中，以製造業的 6748 人為最多，其中金屬機電工業有 4605 人、資訊電子工業 1483 人、化學工業 388 人、民生工業 277 人。

黃維琛指出，在疫情三級警戒前，平均每期約有 6000 多人放無薪假，今天公布的數據是自三級警戒後的新低，以製造業減少最明顯，其他產業的數據變化不大，相對穩定。

黃維琛表示，資訊電子工業減少比起上一期，即少了 900 多人，包括 1 家 500 多人、2 家 140 多人的業者，皆為電子零組件相關廠商，反映訂單有回穩現象；化學工業也各有 1 家 200 多人和 1 家 100 多人的兩家橡膠製品廠商已停止無薪假，另有一家印刷廠商減少實施 100 多人；民生工業有一家包裝材料廠商減少實施 100 多人。