問鼎出國神卡！將來銀推年輕人刷卡6%回饋＋優利定存秒殺專案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 11:22

好康雙重出擊！相較於絕大多數存帳戶逐漸開始限縮優惠，純網銀將來銀行今 (3) 日宣布，凡是 1993 年 (含) 之後出生之成年國人開立帳戶，無需登錄即可享刷將將卡最高 6% 超殺回饋，不僅如此，將來銀行的 3 個月期定存專案再度上線，年息竟高達 2.3%，相較其他國銀同天期定存利率高出逾 1 個百分點。

將來銀行表示，為落實普惠金融，助更多年輕世代享受到便利、快速且優惠的金融服務，即日起到 9 月底凡 1993 年 (含) 之後出生的成年國人，開立將來銀行帳戶、輸入專屬邀請碼「YOUNG6」並完成裝置綁定，可享開戶當月及往後 3 個月刷將將卡最高 6% N 點回饋。

將來銀行分析，因台灣數位帳戶突破 2000 萬戶，數位帳戶開戶動能也悄悄轉向為「30 歲以下」族群為主。以將來銀行內部數據來看，今年以來有高逾 3 成新戶來自於 30 歲以下年輕族群，而因觀察到年輕族群特別喜愛時不時來趟出國小旅行及習慣使用行動支付消費，因此對於 9 月底前開戶的前述成年國人，在日本、韓國、泰國、新加坡實體店家刷將將卡特別祭出最高 6% 超殺回饋。

不僅海外旅遊刷將將卡享高回饋，符合前述條件的年輕國人把將將卡綁定 LINE Pay、街口支付、icash Pay、Hami Pay、Pi 錢包等五大行動支付在國內店家亦有最高 6% 回饋，等於是無論趁日元匯率正低時出國享甜蜜價，或是在國內日常生活、吃喝玩樂，將將卡刷到哪回饋到哪，給出市場極罕見的刷卡高回饋滿滿誠意。

除此之外，將來銀行更即將推出市場極罕見的 3 個月高利定存 2.3% 專案。6 月 10 日起開放所有將來銀行存戶承作，單一客戶最多可存 10 萬元，因相較國內同業同天期定存，利率高逾 1 個百分點，優惠程度極為罕見，又不若外幣定存般須考量到匯差，預期很快就會遭到秒殺。