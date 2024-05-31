外資再砍330億元但反手掃貨新光金13萬張 3天狂賣台股1367億

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 19:33

台股今 (31) 日在 MSCI 權重季調效應下，甩尾下跌 190 點，外資賣超 330 億元，大砍陽明、長榮航等航運股外，也調節晶圓代工族群，不過，反手掃貨新光金共 13.1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資續砍 330.58 億元，呈現連 4 賣，更在連續三個交易日累計賣超達 1342 億元；自營商賣超 76.09 億元；投信回頭買超 2.21 億元；三大法人今天合計賣超 404.46 億元。

外資今日賣超前十涵蓋電金傳權值，賣超最多的是陽明 8.26 萬張、其次則為長榮航 5.29 萬張；晶圓代工族群也遭外資大舉提款，包括聯電 4.33 萬張、世界 1.87 萬張、台積電 1.71 萬張。

其他外資賣超較多的電子股有鴻海 2.5 萬張；傳產有正新 4.19 萬張、中鋼 2.8 萬張；金融股則是中信金 3.74 萬張、玉山金 2.63 萬張、國票金 2.21 萬張，另有復華台灣科技優息 (00929)3.55 萬張等 ETF。

外資今日買超前十除了新光金外，還有聯強 2.64 萬張、三商壽 2.25 萬張、永豐金 1.45 萬張、南亞 1.4 萬張、開發金 1.36 萬張、南港及英業達各餘 1 萬張；ETF 則有群益 ESG 投等債 2.44 萬張、元大美債 20 年 1.62 萬張等。

投信今日逆風挺台股，個股買超最多的是長榮航 8.14 萬張、再來依序為玉山金 6.31 萬張，玉山金 6.31 萬張、正新 5.58 萬張、聯電 3.8 萬張、中華電 2.94 萬張、世界 2.17 萬張，統一、上海商銀各 1.82 萬張、國票金 1.3 萬張、台灣大 1.15 萬張，中信金、東元各逾萬張。