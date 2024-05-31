〈台股盤後〉MSCI季調效應甩尾重挫190點收最低 周K中止連5紅

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 14:16

美股周四走弱、加上 MSCI 季調盤後生效，台股今 (31) 日早盤創高後走低，在台積電殺尾盤下，收盤重挫 190.26 點或 0.89%，收最低 21174.22 點，成交量放大至 6649 億元，單周大跌 391 點、周 K 線中止連 5 紅，5 月單月上漲 777 點。

電子權值今日表現疲弱，台積電最後一盤爆出 4.7 萬張賣單，急殺 13 元，下跌 17 元或 2%，收 821 元，鴻海今日股東會雖然釋出利多，但尾盤同樣面臨賣單摜壓，下跌 2.6%，聯發科重挫 4.3%。

AI 概念股表現疲弱，廣達下跌 2.66%、緯穎重挫 6.6%、智邦跌 4%，川湖、技嘉跌逾 3%，緯創、英業達、健策等全面走弱；半導體股同樣弱勢，瑞昱、力成跌超過 4%，創意、祥碩、達發等跌 2-3%；PCB 族群南電、欣興、臻鼎 - KY、台光電等均收黑。

傳產方面，貨櫃三雄重挫，萬海、陽明均跌 8%、長榮跌 3.7%，不過，東元大漲 6%、統一漲 3.9%，聯華、潤泰新以及製鞋廠寶成、豐泰也收紅，成為相對抗跌的傳產指標。