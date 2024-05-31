【量大強漲股整理】資產股攻勢再起，有【戲】可期嗎?六月份新主流大公開?

鉅亨研報 2024-05-31 17:13

加權指數，今日開高走低，終場下跌 190.26 點，收在 21174.22 點，成交量 6649 億。

美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.86%，標普 500 指數下跌 0.6%，納指下跌 1.08%，費半下跌 0.88%；美國第一季 GDP 修正值報 1.3%，低於預期 1.6%，前值 1.6%，反映經濟成長速度減緩；美國第一季 PCE 修正值報 2%，預期 2.5%，前值 2.5%，反映通膨增漲速度減緩，讓聯準會在今年有降息的空間；全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 (CRM-US) Salesforce，股價暴跌 19.74%，收在 218.01 美元，2025 財年首季營收不如華爾街預期，未來的營運展望也很差；台股方面，加權指數，今日受到 MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，台股震盪殺低，終場下跌 190.26 點，收在 21174.22 點，雖然小破月線，但目前月線上揚，有一定支撐力道，量能的放大至 6649 億元，主因 MSCI 影響，整理後有機會續攻向上，上市 + 上櫃，跌停家數不超過 5 家，顯示弱中透強的訊號，預期加權指數有望在月線附近震盪整理後再上攻；台灣主計總處昨（30）日上修今年經濟成長率預測至 3.94%，為近三年新高，較 2 月預測大增 0.51 個百分點，顯示台股基本面相當強勁。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.03%，收在 821 元，企業宣布將在熊本興建二廠。因大量台灣人移居，造成熊本當地台日雙語人才短缺，熊本商工會議所決定直接來台獵人頭，今天帶領當地 7 所企業到台南長榮大學舉辦企業說明與徵才活動；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.55%，收在 172 元，AI 伺服器營收貢獻將在 2024 年達到 10%，到 2025 年增加到 24%，到 2026 年達到 28%，成長動能可期；(2454-TW) 聯發科，下跌 4.26%，收在 1235 元，持續擴大 5G 產品線，昨（30）日發表「天璣 7300」系列晶片，包含天璣 7300 及天璣 7300X，都採用高能效的台積電 4 奈米製程，其中，天璣 7300X 支持雙螢幕顯示，搶攻折疊手機市場。

根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，再加上台商回流擴廠和電動車相關政策導致電力需求增加，台電和相關企業陸續釋出大額訂單，重電族群今日股價相對抗跌，少數個股更是逆勢上漲；(1504-TW) 東元，上漲 6.04%，收在 56.2 元，量價齊揚，表現強勢，主要受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策，目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位，未來會陸續貢獻營收。(1603-TW) 華電，上漲 2.87%，收在 44.85 元，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前在手訂單金額超過 50 億元，轉投資持股 25％利百代建設負責執行新北市三重果菜市場都更案，潛在獲利可觀。

資產股再度成為逆勢抗跌的族群，403 地震後，台灣住宅結構安全引起社會高度關注，台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」，讓市場再度聚焦於營建股；營建族群，今日再度上攻，點名預告資產轉機黑馬股，(1446-TW) 宏和，盤中大漲 + 6%，再創波段新高，來到 56 元大關! 擁有 2 大成長題材，分別為織布事業群和營建事業群，織布事業穩定成長，營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列，自去年第 4 季表現升溫，推升整體營收、獲利向上，單季 EPS 達 0.99 元，不僅一舉填補前三季虧損，全年轉正、EPS 達 0.8 元，也創下自 2013 年以來最佳成績，預期板橋君麟建案 Q4 入帳，貢獻業績帶動挹注，EPS>30 元，4 月營收 2.29 億元，年增率高達 2179.26％，本益比偏低當然噴出! 通通領先預告在前面。

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(2501-TW) 國建，上漲 5.5%，收 35.5 元，受惠去年新案持續交屋入帳，第一季營收達 70.56 億元創下同期新高，EPS 0.47 元，比去年同期激增 2.9 倍。今年推案目標七案連發，達 583 億元，完工量可望超過 327 億元，挑戰歷年最大量；(2505-TW) 國揚，+3.3%，收 27.6 元，企業順利取得高雄市政府商三 A、B 基地最優申請人資格，將投資 188 億元建造商辦大樓，未來將可陸續認列營收，相關營建資產股，成為逆勢抗跌的族群。

受惠於搭載輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群今日也明顯轉強；(3013-TW) 晟銘電，上漲 3.89%，收在 90.7 元，目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能，目前規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預估 2024 年底完工試產，2025 年正式開始生產；(5426-TW) 振發，盤中一度亮燈漲停，終場上漲 8.43%，收在 40.5 元，企業成功拿下 AI 伺服器機殼大單，今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長，法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元，股價位階偏低，爆發力值得期待。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師