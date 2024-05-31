中磊通過私募案盼引進策略夥伴 強化產業競爭優勢

網通廠中磊 ( 5388-TW ) 今 (31) 日召開股東會，為強化產業競爭優勢，在股東會中通過私募案，期盼可以引進策略投資夥伴，為下一階段躍升累積成長動能。

董事長王煒指出，中磊積極布局全球，同時拓展全球的營運點，透過菲律賓、中國、印度、台灣與墨西哥五大製造基地的彈性產能配置，提供高附加價值產品及多元應用，並因應市場需求。