中磊通過私募案盼引進策略夥伴 強化產業競爭優勢
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 19:18
網通廠中磊 (5388-TW) 今 (31) 日召開股東會，為強化產業競爭優勢，在股東會中通過私募案，期盼可以引進策略投資夥伴，為下一階段躍升累積成長動能。
董事長王煒指出，中磊積極布局全球，同時拓展全球的營運點，透過菲律賓、中國、印度、台灣與墨西哥五大製造基地的彈性產能配置，提供高附加價值產品及多元應用，並因應市場需求。
展望未來，中磊持續深耕寬頻技術領域，深化電信產業夥伴合作。預期新世代寬頻產品，包含高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、 5G FWA 固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效 益將逐漸彰顯，整體營收成長可期。
中磊 2023 年營收 625.8 億元，稅後純益 23.9 億元，年增 24.3%，每股純益 9.17 元。會中也通過盈餘分派案，每股配現金股利 4.9999 元，2023 年全年獲利及股利皆為歷史新高。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇