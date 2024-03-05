〈中磊法說〉去年獲利年增逾2成每股賺9.17元 擬配發每股現金股利5元

電信寬頻設備大廠中磊 (5388-TW) 今 (5) 日召開法說會，去年全年稅後純益 23.86 億元，年增 24.3%，每股純益 9.17 元，締造新猷。另外，董事會也通過股利政策，決議配發每股 5 元的現金股利，盈餘分配率 54.5%。