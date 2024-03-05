〈中磊法說〉去年獲利年增逾2成每股賺9.17元 擬配發每股現金股利5元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 16:07
電信寬頻設備大廠中磊 (5388-TW) 今 (5) 日召開法說會，去年全年稅後純益 23.86 億元，年增 24.3%，每股純益 9.17 元，締造新猷。另外，董事會也通過股利政策，決議配發每股 5 元的現金股利，盈餘分配率 54.5%。
中磊去年第四季營收 156.34 億元，季增 0.1%，年減 15.1%。毛利率 19.5%，季增 1.7 個百分點，年增 5.6 個百分。營益率 5.7%，季增 0.2 個百分點，年增 1.4 個百分點。稅後純益 6.98 億元，季增 1.4%，年增 13.9%，每股純益 2.68 元。
中磊去年全年營收 625.84 億元，年減 3.1%，毛利率 16.4%，年增 3 個百分點，營益率 5%，年增 1.2 個百分點。稅後純益 23.86 億元，年增 24.3%，每股純益 9.17 元。
中磊指出，受惠產品組合轉佳，除了毛利率為近 5 年最佳，稅後純益以及每股純益皆創歷史新高紀錄。
以產品營收占比來看，去年寬頻 CPE 比重最大，約占 66%，企業約占 24%，基礎建設與 IoT 則占 10%。
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