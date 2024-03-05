〈中磊法說〉搶攻光纖到府商機 未來3至4年重要成長動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 17:23

寬頻設備大廠中磊 (3588-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長王煒指出，去年歐美市場持續調整庫存，產業呈現逆風，不過中磊受惠產品組合佳，去年繳出亮眼成績，未來將持續發展光纖到府解決方案，預期將會是中磊未來 3 至 4 年的成長動能。

王煒表示，中磊不是只做家庭終端產品，未來也將投注更多資源開發更多解決方案，為電信運營商提供一站式解決方案，主要為 300 至 500 公尺，從光纖終端到家戶的解決方案。王煒預期，將在 2026 至 2027 年貢獻營收，並期許成長 2 成。

展望 2024 年，王煒指出，包括歐洲、美國以及日本市場目前都還在調整庫存，預期僅有南亞市場將成長，整體而言上半年仍處逆風，下半年還需要時間觀察。不過中磊將持續投入關鍵技術研發，積極發表新世代寬頻產品，包括高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、5G FWA 固網無線接取設備，以及影音串流設備等。