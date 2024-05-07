中磊Q1獲利6.74億年增逾3成 EPS 2.35元創同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 15:47

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，第一季稅後純益達 6.74 億元，年增超過 3 成，每股純益 2.35 元，稅後純益及每股純益皆寫下歷史同期新高。

中磊第一季營收 161.9 億元，季增 3.6%，年增 3.4%；毛利率 17.3%，季減 2.2 個百分點，年增 3.6 個百分點；營益率 5.3%，季減 0.4 個百分點，年增 1.1 個百分點；稅後純益 6.74 億元，季減 3.4%，年增 33.2%，每股純益 2.35 元。

中磊第一季營收、稅後純益，以及每股純益皆創下歷史同期新高。此外，因受惠高附加價值電信寬頻產品出貨，毛利率也較去年同期大幅成長。

中磊表示，全球數位經濟蓬勃發展，帶動寬頻網路基礎建設需求提升，中磊近年也積極拓展電信直效行銷業務，並持續優化產品組合，以因應市場需求。海外布局方面，除原有的北美及歐洲主力市場外，中磊加速擴展印度及拉丁美洲市場。