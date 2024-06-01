提早Fun暑假！臺企銀刷卡最高回饋3500 彰銀台灣PAY在林口享20%回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-01 10:40

暑假商機提早引爆！不用等到 7 月，臺企銀 (2834-TW) 和彰銀 (2801-TW) 從今 (1) 日起推出優惠活動，臺企銀信用卡至指定門市消費，單筆 500 元以上，筆筆回饋 15 元。刷卡買機票更有額外優惠。彰銀​​​​​為推廣 TWQR, 首度攜手林口公有及東勢市場， 11 月 30 日前在這兩座市場消費用台灣 Pay 支付，筆筆享 20% 現金回饋。

臺企銀刷卡單筆刷卡 500 元即回饋 15 元最高回饋 3500 元

今年 7 月將迎來全球矚目的巴黎奧運，臺灣企銀信用卡好康優惠一波波，陪你一起吃好料、追賽事！即日起至 113 年 9 月 30 日，至肯德基大啖炸雞或必勝客外帶比薩回家看電視，用臺灣企銀信用卡至指定門市消費，單筆刷卡 500 元以上，筆筆回饋 15 元。指定期間刷卡買機票或訂房，最高回饋 3,500 元

113 年 6 月 1 日起至 8 月 31 日持臺灣企銀信用卡，於指定通路如華航、長榮、星宇、阿聯酋等國內外航空購買機票，或於各大旅行社及訂房網如雄獅、東南、Agoda、Hotels.com 等訂飯店或旅遊行程，或海外當地消費每月累積達 15,000 元以上，除了原本現金回饋，加碼再享 3% 刷卡金，每人每月上限 3,000 元。

旅遊首選臺灣企銀「藝 Fun 卡」，無上限現金回饋外，消費滿額可免費參觀國內外百大指定博物館，另在國內旅行社、航空公司、訂房網等指定通路，每戶每月最高回饋 500 元刷卡金，8 月底前搭配暑假 3% 加碼，每月最高可拿 3,500 元刷卡金，絕對是旅遊必備神卡。

持鈦金商旅卡或銀色之愛信用卡，8 月底前國內旅行社、飯店住宿、交通運輸等通路已額外加碼 1.2%，搭配暑假活動換算回饋達 4.8%，還享 3,000 萬旅平險。海外當地消費以臺灣企銀信用卡支付，基本 2% 現金回饋再享加碼 3% 刷卡金回饋。

臺灣企銀響應世界環境日，持永續生活卡於 113 年 6 月 5 日至 6 月 12 日，在里仁、義美食品、棉花田等國內健康生機店，或台灣迪卡儂、歐都納等戶外用品店消費，或搭乘高鐵、台鐵、公車客運等綠色運輸，原現金回饋外，再享 6.5% 限時加碼上限 100 元。相關優惠條件請洽臺灣企銀官網查詢。

彰銀攜手林口 2 市場 台灣 PAY 樂享 20% 回饋

彰化銀行攜手林口公有市場及林口東勢市場舉辦「林口公有、東勢市場攏用台灣 Pay 樂享 20%」活動，活動期間自 6 月 1 日至 11 月 30 日止，凡民眾於「林口公有市場」及「林口東勢市場」消費時使用台灣 Pay 進行支付，可享 20% 之消費現金回饋，單筆消費回饋上限新臺幣 300 元，本活動回饋總金額上限 48 萬元。

彰銀表示，「林口公有市場」北臨林口路、南臨中正路，「林口東勢市場」鄰近麗園國小，兩個市場建築概念結合自然、環保節能設計，設有肉品中央處理區及冷凍展示檯，強化食品衛生安全，提供攤商及民眾安全又舒適的購物環境，獲得優良市集星級評鑑榮譽。