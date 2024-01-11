國人超會刷 去年信用卡簽帳金額可望突破4兆元創新高

金管會今 (11) 日公布國內信用卡業務市場現況，截至 2023 年 11 月底止，共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5796 萬張，總有效卡數約 3764 萬張。2023 年 11 月簽帳金額為 3666.75 億元，累計前 11 月簽帳金額 3 兆 8403 億元，年增 21.66%，金管會預期全年簽帳金額可望突破 4 兆元。

銀行局副局長童政彰指出，據統計，2023 年 11 月簽帳金額為歷年同期新高，年增 12.56%，但較前一月下滑，分析原因可能是去年百貨周年慶提前開跑，帶動民眾提前刷卡，2023 年前 11 月簽帳金額也改寫歷史新高。

以近五年來看，民眾越來越習慣使用非現金，去年 1 月開始突破 3000 億元，大部分的月份都有 3000 億元以上。

電子支付機構業務市場現況方面，截至 2023 年 11 月底止，共有 10 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含銀行及中華郵政股份有限公司)。

根據統計，電子支付帳戶總使用者人數約 2679 萬人，較上月增加約 37 萬人；當月代理收付實質交易款項金額約 154.4 億元歷史新高，較上月增加約 7 億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約 133.7 億元，較上月增加約 1.1 億元；當月收受儲值款項金額約 256.8 億元，較上月增加約 4.4 億元；支付款項餘額約 131.2 億元，較上月增加約 0.7 億元。