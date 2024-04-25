股利水準居公股金控第二 第一金每股配發現金0.85 元、股票 0.3 元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 20:16

國內公股金控的第一金（2892-TW）董事會於昨（24）日決議 112 年度盈餘分派，擬分派每股股利 1.15 元，包括 0.85 元現金股利和 0.3 元股票股利，公股 金控中，僅次於兆豐金的 1.8 元，依 25 日收盤價 26.9 元計算，現金殖利率為 3.2%。今日第一金股價開高走低，最後收在最低點，較昨日下跌 0.3 元作收。

第一金董事會決議配發股利每股 1.15 元，含現金股利 0.85 元、股票股利 0.3 元，股利配發率近 70%。總計現金股利共分派新台幣 115.77 億元，股票股利共分派 40.86 億元。現金股利發放率約為盈餘之 51.5%。

第一金現行股數為 13,620,145,537 股，盈餘轉增資發行新股 408,604,366 股後，公司流通在外發行股數將為 14,028,749,903 股。該股利分派提案尚待 6 月 21 日舉行之股東常會決議。

第一金 2023 年全年稅後純益年成長 9.1%，以 224.61 億元創新高，每股稅後盈餘（EPS）為 1.65 元，第一金控副總經理李淑玲即於 3 月法說會表示，因為 EPS 較前一年高，配發現金股利和股息會比前年現金 0.8 元、股票 0.3 元的水準高，如今真的也是「說到做到」。

除受益於子公司第一銀行稅後純益穩健攀高，年增 5.9% 達 215.26 億元外，證券、人壽等銀行以外子公司稅後純益亦回溫，合計為 17.92 億元，較前一年度大幅增長 133.3%。