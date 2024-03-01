〈第一金法說〉去年SWAP大賺150億元 考慮隨台積電增設日本據點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-01 20:21

第一金控 (2892-TW) 今（1) 日召開 2023 年第四季法人說明會，第一金副總經理李淑玲表示，未來會逐漸朝向直接在國外貸放的分行「攜手」模式，除美日之外，東南亞等新南向國家或發展較有潛力地區會是海外布局重點。今年第一金在台股的投資焦點會在 5G、AI、環保、生技，看好今年房市走向持續「量穩價緩」。

日本布局考慮跟隨台積電增設放款辦公室

針對海外布局方面，第一銀行副總經理蔡淑慧指出，今年依舊會以歐、美、日、新南向國家為主，目前確定會在美國安大略增加據點，日本方面也考慮追隨台積電的腳步，考慮是否就近增設放款辦公室，使服務比較到位，地點目前還在評估當中。

至於發展模式，蔡淑慧強調，以後會朝向目前金邊的類子行模式，由海外兩家分行攜手，或與當地的金融機構合作，參與當地的企業聯貸案，主要也是考量外國的利差較大，所以不會再採由台灣本地貸放給海外企業的方式。

去年海外分行獲利前 3 名，蔡淑慧表示，以香港 7240 萬元美金居冠，年增 74%；其次為洛杉磯 1500 萬元美金，年減 6%；第 3 名是金邊 1400 萬元美金，但因為利差縮減，年減幅度超過 50%。

去年 SWAP 大賺 150 億元 估今年減降至 130 億元

受惠台美利差，第一銀行去年透過換匯交易 (SWAP) 操作大賺，收益將近 149.85 億元，遠高於上次法說先預估的 120-130 億元。蔡淑慧表示，今年收益應該會減降，目標約 130 億元上下，視降息時間而定，目前評估約 6 月左右降息。而今年放款目標約 6%、中小企業 4%、房貸 7% 到 8%、外幣約 10%。

目前持股部位 200 億元較去年最高 250 億元下降

至於台股部位變化，李淑玲指出，第一金目前持股約 200 億元的水位，較去年最高 250 億元略降，應不會再上升，所以今年股利收入應不會成長太多 ；觀察台灣基本面發展具韌性，今年的選股方向將聚焦 5G、AI、環保、生技等。

針對房市看法，李淑玲認為，由於原物料價格持續上漲，加上政府持續推動綠建築、都更，建商投入成本變高，目前看來，台灣房市沒有下行的狀況，以第一銀行的房貸情況來看，推出新青安後，自住型的買盤有推升了整個房市的買氣，因此，房貸金額也成長 7% 以上，自住的剛性需求真的是滿有力在支撐。在政府持續端出打房政策下，整體房市會呈現量穩價緩。