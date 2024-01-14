廣運集團投入半導體生產後段設備開發中 今年營收將逐季走高

廣運 (61255-TW) 集團 2023 全年營收 55.5 億元，年增 3.7%，創近 5 年新高，公司對 2024 年營運認為獲自動化、慧智製造 、物流需求推升，目前訂單滿手，全年營運將逐季上揚，同時，目前廣運並進入半導體後段設備的開發，在業績成長同時，預計今年將以辦現增及發債市場進行籌資 10-12 億元。

廣運今 (14) 日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開 85 桌，並以「璀璨廣運，再創輝煌」為活動主題，展開集團員工同歡活動。集團謝明凱執行長致詞期許「廣運集團持續秉持不斷追求創新和轉型的精神，以核心技術、多方延伸、新事業突破，讓廣運集團不斷茁壯並開拓新局面」 。

在設備供應上，廣運機械主要產品領域包含客製化工廠自動化生產線、自動倉儲系統、電商物流發貨中心、AI 數據中心以及伺服器液冷散熱解決方案及半導體自動化設備等。Covid19 疫情改變全球供應鏈分工架構，強化區域分工成為各國發展的重點，政府積極為台灣打造成為智慧科技島，廣運受惠國內客戶對智慧自動化需求持續勁揚，舉凡知名電商智慧物流發貨中心一般工廠智慧製造、高密度倉儲物流及政府公共工程等設備系統。在自動化物流系統業務方面的客戶遍及各行各業包含電機電子、食品、資訊流通、車載、石塑化、半導體產業及政府公共工程等。

廣運 2023 年得標重要公共工程有，國家聯合典藏中心高層高效倉儲書架設備採購案，金額規模 6.9 億元，履約期間為 2023 年 7 月至 2025 年 5 月。「機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 計畫」ME03B 標 A14 車站行李處理設備系統工程，金額規模 6.85 億，履約期間為 2024 年 3 月至 2028 年 3 月。

廣運執行長謝明凱指出，預估 AI 的運用今年將由聊天機器人進一步擴充到工業及商業的運用，目前廣運並進入半導體後段設備的開發，同時，在台商進一步在東南亞設立在兩岸之外的生產據點同時，廣運將運用已在泰國、越南設立生產、製造部門，將可進而掌握商機。

謝明凱並指出，. 廣運目前並在接洽來自馬來西亞及紐澳地區的設備訂單。

廣運 2018 年底成立熱傳事業群，致力開發出高效能機房或 AI 數據中心散熱液冷方案，可節省建置成本 20% 及節省電費至少 25%。5 年多來為提供客戶在技術和成本上獲得散熱，優勢競爭力，已陸續發展出水對氣、水對水及雙相浸沒式等產品，能在散熱領域提供熱傳導完整解決方案，液冷產品從監控主機（CDU）、水冷背門到零組件，幾乎一應俱全。

熱傳事業群目前 in rack 水對水 CDU 預計小批量出貨給伺服器廠。氣運在此一事業群逐漸獲業績成長同時，預計熱傳事業群未來將併入旗下的 EMS 廠金運智能科技公司運作，同時，EMS 廠金運智能科技公司未來也有 IPO 的方案。

廣運 2023 年前三季合併營收約 45.8 億元、較 2022 年同期年增 14.4％；毛利率 23%，稅後純益歸屬於母公司業主 3.2 億元，每股純益 1.29 元。