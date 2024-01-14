〈廣運太極尾牙〉盛新8吋新品傳捷報 Q2開始出貨

廣運 (6125-TW) 與旗下太極 (4934-TW)、盛新 (6930-TW) 今 (14) 日舉辦集團尾牙，集團執行長謝明凱表示，盛新 8 吋碳化矽 (SiC) 基板已通過客戶驗證，並取得訂單，預計 4 月開始出貨，目標是今年興櫃、明年以科技類股上市。

謝明凱表示，盛新去年積極送樣給客戶，推升去年全年營收達 1214 萬元，年增 229.5%，目前 6 吋 N 型碳化矽基板已穩定量產，持續精進良率，6 吋 SI 型也送樣給日系客戶，預計 6 月認證完成。

此外，隨著全球市場趨勢轉向 8 吋，盛新也完成開發、並送樣給客戶，目前已拿下客戶訂單，預計 4 月就可以出貨，也透露正與美系電動車大廠的供應鏈合作；看好 8 吋市場需求比原本想像快很多，給公司很好的契機，今年會努力朝 8 吋與 6 吋半絕緣型等高毛利產品進行。

另外，盛新現仍缺少 CMP 製程，預期將會再進行資本支出，進一步完善製程，而現階段 8 吋長晶爐已有 60 台，同時也與廣運合作投入研發 12 吋的坩鍋。

盛新為太極與廣運合資子公司，太極持股 47.7%、廣運持股 8.8% 與鴻海約 10%，其他則為策略夥伴，目前股本 5 億元；擁有逾 10 年碳化矽 (SiC) 長晶團隊，主要專注在上游基板晶圓，同時具元件級 N 型 (即導電型) 及 SI 型 (即半絕緣型) 的碳化矽基板能力。