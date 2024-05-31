德州大學城放飛！FAA核准亞馬遜無人機BVLOS飛行 戮力60分鐘內完成交付

鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 13:48

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (30 日) 宣布，已獲得美國聯邦航空局 (FAA) 批准其貨運無人機進行超視距 (BVLOS) 飛行，可擴大其在德州大學城的送貨區域。

亞馬遜稱，此次批准將允許其航空貨運部門 Prime Air 擴大無人機交付範圍，並「為安全地將業務擴展到美國更多地點奠定基礎」。

亞馬遜先前必須在人類視距內操作其貨運無人機，因此縮限其無人機的飛行範圍。現在，隨著 BVLOS 的批准，大學城地區更多客戶將能獲得亞馬遜網站上商品的當日送貨服務，例如家居必需品、美容和藥局產品。

亞馬遜表示：「今年稍晚將開始把無人機送貨服務整合到亞馬遜的送貨網路中，這意味無人機也將成為亞馬遜當日送貨站點的設施之一。為亞馬遜客戶提供更快的送貨服務，提供更多選擇的商品。」

亞馬遜的目標是使用其 MK-27 貨運無人機，60 分鐘內完成商品交付。MK-27 可以攜帶鞋盒大小的包裹，重達 5 磅。根據亞馬遜 4 月部落格文章，大學城透過無人機送貨服務訂購的最受歡迎的商品是電池、牙刷和美容產品。

亞馬遜的終極目標是在 30 分鐘內將包裹送到顧客手中，並在 2030 年之前，每年透過貨運無人機運送 5 億個包裹。