鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至38.73元，預估目標價為726元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 14:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由39.02元下修至38.73元，其中最高估值48.5元，最低估值34.5元，預估目標價為726元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|48.5(48.5)
|59.48
|61.82
|最低值
|34.5(34.5)
|34.55
|52.39
|平均值
|39.45(39.86)
|49.04
|55.65
|中位數
|38.73(39.02)
|50.53
|52.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,993,000
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|63,150,500
|67,216,000
|76,706,840
|平均值
|69,752,870
|78,080,000
|95,369,780
|中位數
|71,002,000
|73,124,940
|92,748,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇