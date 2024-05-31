search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至38.73元，預估目標價為726元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 14:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由39.02元下修至38.73元，其中最高估值48.5元，最低估值34.5元，預估目標價為726元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值48.5(48.5)59.4861.82
最低值34.5(34.5)34.5552.39
平均值39.45(39.86)49.0455.65
中位數38.73(39.02)50.5352.75

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,993,00094,500,070116,654,520
最低值63,150,50067,216,00076,706,840
平均值69,752,87078,080,00095,369,780
中位數71,002,00073,124,94092,748,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty