search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至39.02元，預估目標價為736元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.73元上修至39.02元，其中最高估值48.5元，最低估值34.5元，預估目標價為736元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 48.5(48.5) 59.48 61.82
最低值 34.5(29.22) 34.55 52.39
平均值 39.86(38.97) 46.88 55.65
中位數 39.02(38.73) 50.1 52.75

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 75,993,000 94,500,070 116,654,520
最低值 63,150,500 67,216,000 76,706,840
平均值 69,914,960 77,531,500 95,369,780
中位數 71,014,000 73,408,470 92,748,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 18.48 27.71 41.34 44.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 48,221,630 60,256,142 62,557,192 48,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty