鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為37元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 16:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.37元，其中最高估值2.68元，最低估值2.22元，預估目標價為37元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.68(2.68)
|2.57
|2.51
|最低值
|2.22(2.09)
|2.25
|2.27
|平均值
|2.43(2.38)
|2.38
|2.37
|中位數
|2.37(2.35)
|2.33
|2.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|86,733,000
|85,794,000
|82,589,000
|最低值
|62,727,000
|63,007,000
|67,989,160
|平均值
|75,494,870
|74,329,490
|76,132,010
|中位數
|74,367,120
|74,373,660
|76,974,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.37
|1.32
|1.89
|1.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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