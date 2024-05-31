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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為37元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 16:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.37元，其中最高估值2.68元，最低估值2.22元，預估目標價為37元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.68(2.68)2.572.51
最低值2.22(2.09)2.252.27
平均值2.43(2.38)2.382.37
中位數2.37(2.35)2.332.34

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值86,733,00085,794,00082,589,000
最低值62,727,00063,007,00067,989,160
平均值75,494,87074,329,49076,132,010
中位數74,367,12074,373,66076,974,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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