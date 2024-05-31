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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至24.56元，預估目標價為225元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 08:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24元上修至24.56元，其中最高估值34.73元，最低估值19.74元，預估目標價為225元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 34.73(34.73) 31.79 32.07
最低值 19.74(19.74) 1.62 11.78
平均值 25.75(24.95) 11.49 21.93
中位數 24.56(24) 9.47 21.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 393,200,000 348,424,490 333,777,650
最低值 325,500,000 280,074,600 288,045,110
平均值 353,494,200 307,614,390 312,601,920
中位數 354,912,000 304,038,000 315,983,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 16.7 87.07 45.57 5.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		 276,714,825 627,283,761 489,406,832 207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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