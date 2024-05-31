鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至24.56元，預估目標價為225元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24元上修至24.56元，其中最高估值34.73元，最低估值19.74元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|34.73(34.73)
|31.79
|32.07
|最低值
|19.74(19.74)
|1.62
|11.78
|平均值
|25.75(24.95)
|11.49
|21.93
|中位數
|24.56(24)
|9.47
|21.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|393,200,000
|348,424,490
|333,777,650
|最低值
|325,500,000
|280,074,600
|288,045,110
|平均值
|353,494,200
|307,614,390
|312,601,920
|中位數
|354,912,000
|304,038,000
|315,983,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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