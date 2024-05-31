〈報稅看這裡〉「壓線」報稅還有30萬戶！今延長收件到晚間7時 網路到24:00截止

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 15:14

有 30 萬人還沒報稅？財政部統計，今 (31) 日是報稅最後一天，各地區國稅局收件延長至晚間 7 時，有臨櫃需求的民眾，請把握時間至國稅局申辦，網路申報至今晚（31）日 24：00 截止，請把握最後幾小時。總計昨天和今天兩日，尚有 30 萬戶未申報。

財政部統計，截至 5 月 29 日止，112 年度綜合所得稅已完成申報件數 631 萬件，占 111 年度申報總件數 663 萬件 95%，意即至少有 30 萬人還未申報；其中含稅額試算件數 94 萬件，網路申報件數 534 萬件，兩者合計件數 628 萬件，占已完成申報件數之 99.5%。

財政部表示，112 年度營利事業所得稅已完成申報件數 101 萬件，占 111 年度總申報件數 106 萬件之 95%，111 年度未分配盈餘申報 61 萬件。

財政部呼籲，所得稅結算申報至今晚（31）日 24：00 截止，請尚未報稅的民眾，善用網路及多元繳稅管道儘速完成申報。各地區國稅局今天中午持續提供服務，且收件延長至晚間 7 時，有臨櫃需求的民眾，請把握時間至國稅局申辦。