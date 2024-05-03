〈5月報稅季〉高資產族注意！CFC制度上路 善用保險規劃資產傳承

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 13:16

5 月報稅季開跑，不少民眾已收到各式扣繳憑單，今年申報綜合所得稅最不同之處，在於個人受控外國企業制度 (CFC 制度) 的實施，若個人 CFC 所得與海外所得合計在 100 萬元以上，就必須計入基本所得額，計算最低稅負。磊山保經提醒民眾善用保險提早做好完整規劃，資產傳承能更依照需求來進行。

CFC 制度於 2023 年 1 月 1 日開始實施，今年 5 月申報個人綜合所得稅時必須申報。磊山保經首都營運處業務協理林彥彣長期深耕高資產及企業主客群，他表示，因其主要影響的是持有境外公司的個人，且是直接或間接持有境外低稅負區關係企業股份達 50% 或具重大影響力，且個人、配偶及二等親內親屬合計直接持有 CFC 股權達 10% 的高資產或企業主，預估影響人數可能在千人左右。

林彥彣進一步指出，CFC 制度的實施，代表全球反避稅趨勢更趨成熟，跨國資訊愈來愈透明，持有國外企業的個人與家族應正視 CFC 制度上路後帶來的影響。早期資產傳承的規劃方向重視隱藏性，但在現今資訊透明的背景下再也無所遁形，如何有效率的曝光尋找更合法合規、有效益的稅務規劃與財務傳承策略是高資客們的重要課題；而其中必定會使用的一種工具，就是運用保險槓桿化、長期化的特色，為自己與家族預先做準備。

轉嫁風險、增加保障是保險的本質，但適當地運用保險，也能達到資產傳承的目的。尤其保險有「放大資產」、「依要保人意向分配保險金」、「類信託的分期定額給付」、「掌握控制權」與「預留稅源」等多重功能，這對資產傳承規劃更為重要。

因為根據《遺產及贈與稅法》規定，給付指定受益人的人壽保險保險金，不計入遺產總額、免課徵遺產稅，因此建議可以在青壯年時期，就投保具槓桿效益的保單，要保人在保單繳費、累積期間，可隨時間累積、放大資產；年長後再視個人意願，透過指定受益人與保險金給付比例等方式，分配資產做好傳承規劃，而且仍能手握控制權不外流。將來保單給付的保險金，還能作為預留稅源，供受益人或下一代繳交遺產稅負，甚至是資產傳承，讓家族基業長青、照顧後代的心意完整實現。