〈5月報稅季〉幫爸媽省荷包！112學年度子女住校或租屋支出可列舉申報 每戶上限12萬元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 17:02
納稅人請注意，收據要記得拍照或影印！若有子女在外求學，於 112 年度學校註冊時所繳交的宿舍費，或在校外租屋支付的租金支出，可於今（113）年 5 月份辦理 112 年度綜合所得稅結算申報時列舉房屋租金支出，憑單據列舉申報，每戶可申報上限為 12 萬元。
財政部高雄國稅局表示，112 年度綜合所得稅列舉扣除之房屋租金支出，依所得稅法規定，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬「在中華民國境內租屋供自住，且非供營業或執行業務使用者」，其所支付的租金，每一申報戶每年扣除數額以 12 萬元為限；但申報有購屋借款利息者，不得扣除。
該局舉例說明，王先生兒子就讀國內甲大學，112 年度註冊繳交宿舍費 1.5 萬元，未在教育學費特別扣除額項下（每人每年扣除額以 2.5 萬為限）列報部分，且亦無列報自用住宅購屋借款利息，可憑註冊時所繳交的宿舍費或學費收據影本，列報房屋租金支出列舉扣除額 1.5 萬元；若在校外租屋，則請提供租賃契約書及支付租金證明影本作為佐證文件。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇