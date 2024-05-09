〈5月報稅季〉幫爸媽省荷包！112學年度子女住校或租屋支出可列舉申報 每戶上限12萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 17:02

納稅人請注意，收據要記得拍照或影印！若有子女在外求學，於 112 年度學校註冊時所繳交的宿舍費，或在校外租屋支付的租金支出，可於今（113）年 5 月份辦理 112 年度綜合所得稅結算申報時列舉房屋租金支出，憑單據列舉申報，每戶可申報上限為 12 萬元。

財政部高雄國稅局表示，112 年度綜合所得稅列舉扣除之房屋租金支出，依所得稅法規定，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬「在中華民國境內租屋供自住，且非供營業或執行業務使用者」，其所支付的租金，每一申報戶每年扣除數額以 12 萬元為限；但申報有購屋借款利息者，不得扣除。