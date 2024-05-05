〈報稅看這裡〉幫你省荷包的繳稅神卡 免手續費、分期零利率及現金回饋一次看
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-05 11:20
報稅季開跑，需要繳稅的民眾開始傷腦筋如何省荷包，現在的繳稅管道多元，最受歡迎的則是刷卡，許多公股行庫也適時推出許多刷卡繳稅的優惠方案，不只免手續費、分期零利率及現金回饋，如一銀回饋最高上看 5.5 萬元。還可參加抽獎，如一銀及合庫更祭出價值 156,000 元的韓國商務艙五星米其林雙人行旅遊券大獎。
|銀行
|手續費
|分期
|優惠
|第一銀行
|免
|單筆滿 1 萬元
6 期 / 12 期 0 利率
18 期 / 24 期 1.88%
|1. 繳納稅額達 10 萬元 (含) 以上且採一次付清，登錄最高享 0.3％回饋，上限 5 萬元；大額繳稅貴賓，指定卡再加碼 5000 元，回饋最高上看 5.5 萬元。
2. 使用台灣 Pay 掃碼支付，每戶享 200 元刷卡金回饋，限量 10,000 筆。另享抽獎，最大獎為韓國商務艙五星米其林雙人行旅遊券。
|合庫銀行
|免
|登錄後單筆滿 3,000 元以上，享 3、6、9 期 0 利率及 12 期 5% 利率
|
繳稅一次付清，並新增一筆一般消費，且於官網或 APP 完成限額登錄者，
●頂級卡：
●一般卡享稅款 0.18% 現金回饋，上限 3 萬元
台灣 Pay 信用卡掃碼繳納達 3,000 元以上，再享加碼優惠超商禮券 100 元，還可參加抽獎，最大獎為韓國商務艙五星米其林雙人行旅遊券
|兆豐銀行
|免
|不限金額享：
3 期 0 利率；
6 期分期利率 0.68%
12 期分期利率 1.68%
24 期分期利率 1.88%
30 期分期利率 2.88%
※以上須登錄且 3 期 0 利率當月須新增一筆一般消費
|
使用台灣 Pay 綁定兆豐銀行信用卡 / 金融卡享下列優惠：
1. 台灣 Pay 綁信用卡 ：
●新戶申辦兆豐信用卡並綁定台灣 pay 繳稅，加碼再送 200 元
|華南銀行
|免
|
近一年新增一般消費達 50 萬元以上，稅款不限金額登錄享 6 期或 12 期分期 0 利率
●近一年新增一般消費達 10 萬元以上，稅款 50 萬元以下登錄享 6 期分期 0 利率
|
113 年 1~7 月新增一般消費達 10 萬元以上，稅款一次付清享紅利回饋：
1. 稅款滿 5 萬元未達 50 萬元，送 5,000 點紅利。
●使用台灣 PAY 綁定華南信用卡繳綜所稅，送統一超商抵用券 50 元 (限量 10,000 份)
|彰化銀行
|免
|單筆繳稅滿 3,000 元享 3/6/12 期分期 0 利率 (須登錄)
|
彰銀信用卡繳稅
●以彰銀行動網或台灣行動支付 APP 介接「彰銀信用卡 / Visa Debit 卡」，以台灣 Pay 繳納稅款，不限金額每 1 筆稅款回饋 100 元刷卡金。(限量前 10,000 筆)
|臺灣銀行
|免
|6 期 0 利率
|台灣 Pay 信用卡掃碼繳稅，回饋金 200 元，限量 10,000 筆。
|臺灣企銀
|免
|單筆繳稅金額 3,000 元 (含) 以上可享分 3 期、6 期 0 利率; 使用台灣 Pay 繳納可享 12 期零利率
|
可享分期優惠利率 6.66%。
●113/5/1-5/31 使用「行動銀行 APP 臺企支付 (台灣 Pay)」或「台灣行動支付 APP」之台灣企銀信用卡繳納，即回饋 200 元刷卡金，總回饋筆數上限 5,000 筆
|土地銀行
|免
|滿 5,000 元 3 期 0%，6 期 0%，9 期 0%，12 期 5%
|
1. 以信用卡或金融卡綁定台灣 Pay 繳稅，信用卡每筆送刷卡金 100 元，金融卡每筆送台灣 Pay 紅利點數 1000 點 (=100 元)
表; 公股行庫繳納綜合所得稅優惠方案 製表：張韶雯
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