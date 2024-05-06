慧洋前4月獲利年增達12倍 EPS 2.77元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 18:01
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 4 月合併營收 18.1 億元，月增 4.43%，年增 16.26%，自結營業利益 6.69 億元，年增 60%，稅前盈餘 5.77 億元，每股盈餘 0.77 元，累計前 4 月稅前盈餘 20.69 億元，年增 1241.71%，每股盈餘 2.77 元。
慧洋指出，前 4 月合併營收 65 億元，年增 26.38%，營業利益 21.12 億元，稅前盈餘為 20.69 億元，每股盈餘 2.77 元，營運均較去年同期有顯著成長，平均營業利益率穩定維持 30% 以上。
慧洋進一步說明，由於各地區域衝突進行，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求持續擴大，而疫情期間散裝新造船遭排擠，使今年新增運力較過去幾年仍偏低，樂觀看後市營運。
慧洋 4 月交付由常石集團 (舟山) 打造的巴拿馬型 (82,300 噸) 新船 1 艘，並簽訂 3 年以上長期租賃合約，今年尚有 1 艘超級極限型預計上半年內交付。
截至 4 月底，慧洋旗下總計 135 艘船舶，平均船齡 8 年，為業界最輕齡，隨著環保法規日趨嚴格，加劇老舊船舶的淘汰壓力，慧洋樂觀看環保法規推動使散裝市場發展向上。
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