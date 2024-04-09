〈焦點股〉散裝市況供不應求 慧洋-KY飆漲創11個月新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-09 10:36

由於散裝市況供不應求，散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 甫公告第一季自結稅前盈餘 14.93 億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘 (EPS)2 元，激勵今 (9) 日盤中股價大漲 9%，逼近漲停板，最高來到 64.1 元，創去年 5 月以來新高價。

3 月起進入南美穀物收成旺季，帶動散裝運輸拉貨潮，而同時紅海危機未解，慧洋表示，散裝市場呈現供不應求，推升第一季運價上漲，因此，3 月單月營業利益為 6.29 億元，年增 215.33%，營業利益率達 36%，稅前盈餘 5.02 億元，年增 1205.42%，每股盈餘為 0.67 元。

而慧洋第一季營業利益為 14.47 億元，年增 315.78%，稅前盈餘為 14.93 億元，每股盈餘 2 元，營運較去年同期有顯著成長。

截至 3 月底，慧洋旗下船舶總數共 134 艘，平均船齡約 8 年，規劃今年依市場狀況持續處分老舊船舶。

展望 2024，慧洋樂觀看今年優於去年，主要因船舶周轉率下降，且新造船投入市場數量偏低影響，目前新造散裝船從下訂單至交付船舶，平均需等待約 3.5 年，亦即今明兩年新造船投入市場的數量仍少。