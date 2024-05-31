陸首例蘋果稅案消費者敗訴 專家：在認定蘋果市場支配地位 仍有一定突破

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 15:27

中國首例「蘋果稅」反壟斷訴訟案周三 (29 日) 迎來一審宣判，上海智慧財產權法院駁回消費者金某關於停止收取 30% 蘋果稅，以及停止蘋果(AAPL-US) 應用程式商店 App Store 強制使用 Apple Pay 搭售行為的訴求，但金某已決定上訴至最高人民法院。

中國《21 世紀經濟報道》報導，蘋果近年在歐盟、美國與日韓等多國遭政府起訴或調查，歐盟的蘋果稅從 3 月開始大幅下降，中國則一直維持 30% 最高水準，但時隔三年才宣佈的這項判決卻讓消費者失望，不過判決也認定蘋果具市場支配地位，專家普遍認為這一認定具有一定突破。

中國消費者金某此前發現，相同的應用程式在 App Store 的售價一般都比 Android 系統更高，且只能透過蘋果的「應用內購買」系統購買 App 會員服務，中國國內常用的第三方支付工具只是蘋果 IAP 系統的收款管道。

金某認為，蘋果剝奪消費者的自主選擇權和公平交易權，涉嫌濫用市場支配地位，實施了搭售、拒絕交易、限定交易和不公平高價行為，通過損害消費者利益的方式，在中國市場謀取了巨額利潤。

報導指出，雖然原告敗訴，但法院判決帶來兩大突破，一是相關市場界定，二是市場支配地位認定。在之前的執法和司法實踐中，各司法轄區的界定存在較大差別，像是 Epic Games 敗訴蘋果的案子中，法官最終認為 Epic 和蘋果的相關競爭市場應是「全球行動遊戲交易市場」，蘋果 2018 年到 2020 年的市佔率大約在 52%-57% 之間波動，按照美國反壟斷判例，市佔率不得低於 65%，中國《反壟斷法》的相關規定則是 50%。

作為蘋果全球第二大營收來源國，中國 30% 的蘋果稅一直是全球最高水準，根據 Sensor tower 分析，中國的蘋果稅在 2023 年貢獻蘋果營收超過 400 億人民幣，未來五年若此傭金率保持不變，中國市場將累計「繳稅」超過 2800 億人民幣。

在相關市場界定問題解決之後，認定市場支配地位則是第二步，此次法院認定蘋果具市場支配地位，被業界視為一個重要突破。王瓊飛指出，中國國內司法判例認定蘋果在相關市場具有市場支配地位屬於首次，這是一個里程碑式的進展。

至於蘋果是否濫用市場支配地位，法院判決雖未支持這一說法，但解釋稱大部分 Android 應用商店最低收取的傭金比例均大於 15%，法院因此認為沒有明顯證據能說明 30%「蘋果稅」高於同類價格。

在強制使用 Apple Pay 方面，法院認為蘋果雖限定了開發者所使用的支付模組，但確實保護了交易相對人和消費者利益、保護了數據安全，不會產生排除限制市場競爭的後果。

北京大成律師事務所高級合夥人鄧志松指出，對於強制使用 Apple Pay 的做法，一審法院認為只影響開發者，不會影響消費者利益，因此消費者無權提起訴訟，這可能對未來的類似案件產生深遠影響。

近年來，蘋果在歐盟、美國、日韓等多地遭到起訴或監管調查，而 2020 年歐洲音樂串流媒體 Spotify 對蘋果的壟斷投訴，以及去年底初步實施的歐盟《數位市場法》(DMA) 則帶來實質性進展，南韓公平交易委員會近期也表示要以 DMA 藍本，對蘋果等科技巨頭進行最嚴格的立法監管; 日本公平交易委員也表示要修訂法案，預計會在 1 到 2 年內生效並實施。

鄧志松指出，考量到中國是蘋果的主要消費國，並已成為與美歐並列的全球三大反壟斷司法轄區之一，因此可以合理預期未來中國可能也會採取類似監管措施。不過，中國的蘋果稅攸關蘋果公司的獲利能力，除非受到明顯的監管壓力，否則不太可能主動調整其在中國市場的政策。

鄧志松認為，要證明蘋果稅違法，必須證明其對市場帶來多大負面影響，不能僅僅論證對消費者的損害。

北京工商大學法學院副教授剌森則表示，由於營運成本難以估算，因此上海法院主要是將蘋果的服務費與同類競爭者比較，判定 30% 蘋果稅是否屬於不公平高價，需要足夠數據支援，在具體的案件中並不容易。