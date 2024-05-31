全球支付！萬事達卡推加密貨幣支付 可跨幣種、跨鏈、跨 14 國轉帳

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 09:48

國際支付巨擎萬事達卡 (Mastercard) (MA-US) 宣佈為歐洲、拉丁美洲的加密貨幣用戶推出 P2P 支付功能，以期推動數位資產跨境支付應用，標誌著傳統金融與數位資產領域整合的里程碑。

萬事達卡聲明，隨著全球對區塊鏈、數位資產的興趣不斷上升，在公鏈上持續提供可信賴、可驗證的互動是至關重要的。這套名為「萬事達卡加密憑證 (Mastercard Crypto Credential)」的基礎設施目前仍處於試行階段，支援 Bit2Me 、 Lirium 和 Mercado Bitcoin 交易所的用戶透過即時支付功能，在歐洲、拉丁美洲 14 個國家和地區之間，進行跨幣種、跨鏈的境內外加密貨幣轉帳。

此外，「萬事達卡加密憑證」允許客戶使用專有的別名來發送、接收加密貨幣，而無需手動輸入或貼上冗長的錢包位址。據介紹，這些「別名」是錢包地址的「簡寫標籤」，類似於 Ethereum Name Service（ENS）提供的自訂地址。

萬事達卡表示，錢包標籤功能將促進跨國支付，幫助該公司在快速成長的匯款服務領域搶奪更多市場佔有，同時也是該公司推動加密貨幣應用的核心。根據聯合國國際移民組織的數據，光是 2022 年，全球移民的匯款總額就高達 8310 億美元，較 2020 年的 7170 億美元成長約 16% 。

萬事達卡進一步詳細說明，加入 Foxbit 等新合作夥伴以及透過 Lirium 與 Lulubit 的整合擴大了萬事達卡試點計畫的覆蓋範圍，有望為更廣泛的消費者提供使用機會。