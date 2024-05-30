〈台幣〉熱錢落跑 重貶逾1角失守2道關卡 下探近3周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 09:55

美國重要通膨數據 PCE 報告出爐前夕，美元指數持續走強，主要亞幣再度跌趴，新台幣兌美元匯率今 (30) 日跟隨台股走弱，失守 32.3、32.4 元兩道關卡，重貶超過 1 角，下探近 3 周新低，外資昨天開始大舉匯出，儘管月底出口商有實質拋匯需求，但敵不過美元買盤出籠。

新台幣兌美元昨天以 32.298 元作收，貶值 1.3 角，今天以 32.32 元開盤後，早盤最低來到 32.423 元、貶值 1.25 角，為 5 月中旬以來的最低點。

觀察主要亞幣今天對美元表現，截至上午 10 點前，韓元貶值 0.39%，新台幣貶值 0.27%，泰銖貶值 0.16%，新加坡幣貶 0.07%，人民幣相對有撐，力守平盤之上。美元指數上漲 0.47%。

儘管輝達週三 (29 日) 收盤價格再攀巔峰，但隨著美債殖利率飆升，美股大盤欲振乏力。道瓊收黑下挫 410 點，收盤創為 5 月 2 日以來最低；那指跌逾 0.5%，自 17000 點關口回落；標普 500 指數跌超 0.7%，寫下 5 月 14 日以來新低。