集保結算所龍年三面向拓業務 擴大AI創新應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-15 18:51

集保結算所董事長林丙輝表示，2024 年將持續針對「創新普惠」、「智慧韌性」及「永續發展」等三大面向，推動市場發展，深化「創新」、「韌性」、「普惠」及「永續」4 大願景，持續升級和擴展服務及體驗，深植互利共生的企業文化，並擴大 AI 創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設。

集保結算所表示，三大面向業務來看，首先是「拓展創新業務 落實普惠金融」，透過加強核心業務數位轉型，滿足市場數位需求，提供多元便捷的創新金融服務，包括推動 eSMART 數位帳簿劃撥作業平台之全面轉換，開發股票市場結算交割及存券匯撥等帳簿劃撥作業功能。

同時，提供 ETF 收益分配電子通知服務，優化投資人的數位體驗；持續推動境內基金集中清算平台，並規劃投信直客申贖款項之集中收付系統；另提供投資人申請轉換集保 e 手掌握 App 更多元便利的管道，彰顯普惠金融新價值。

再來是「導入智慧資訊 強化資安韌性」，集保結算所表示，將持續深化 AI 創新應用，導入生成式 AI 工具賦能同仁及優化參加人應用場景；打造開放金融的資料分享平台，提供各項視覺化數據服務，協助主管機關提升監理效能；另辦理新機房資訊基礎環境建置作業，強化電腦機房維運安全及資訊安全監控中心 (SOC) 功能，增進金融業資安防護能量。