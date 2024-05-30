美債殖利率升破4.5%！輝達AI紅利可期？機器人變漸凍人？
鉅亨研報 2024-05-30 16:48
1. 公債拍賣行情欠佳、美債利率全面走高, 美股 (29) 日四大指數下挫而，AI 晶片大廠輝達 (NVIDIA) 價攀高峰，收在 1148.25 美元，繼突破千元大關後股價已飆升 21%ㆍ
2. 台股 (30) 日開低震盪, 連續兩天回檔。玻璃陶、橡膠族群買盤點火，航運族群陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 亦有資金流入，但在電子權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等沈重賣壓下，加權指數終場大跌 298.02 點，收 21364.48 點，成交量為 4176 億。
3.AI 族群多數走勢疲軟，包括：勤誠 (8210-TW)、健策 (3653-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等；智原 (3035-TW)、高力 (8996-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等卻逆勢走揚。
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