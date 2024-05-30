輝達市值再飆新高 即將超越蘋果、微軟？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-30 13:50

周三 (29 日) 在美股三大股指集體調整的情況下，輝達逆勢收高 0.81%，報 1148.25 美元，再創歷史新高，市值達 2.82 兆美元。

輝達目前的市值僅比蘋果的 2.9 兆美元低 3%，比微軟 (MSFT-US) 的 3.2 兆美元低 11%。

與 2014 年底相比，這是一個驚人的轉變，當時市場對輝達的估值僅為 110 億美元，蘋果為 6430 億美元，微軟為 3820 億美元。如今三家公司都來到 3 兆美元附近，但輝達的走勢顯然更為驚人。

今年以來，輝達的股價已經上漲了 130%，其市值一舉超過了其他更成熟的科技巨頭 Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，而輝達的股價只需要再上漲 35 美元，就可以在總市值上超越蘋果，再升 140 美元，則可以贏過微軟。

如果最近的表現有任何跡象的話，那麼這並非遙不可及的夢想。在過去 4 個交易日中，輝達有兩個交易日單日就漲了 70 美元以上。

華爾街有許多信徒認為輝達的市值可以突破 3 兆美元，FactSet 追蹤的分析師，大約三分之一的目標價高於每股 1220 美元，如果真如此，輝達將是史上第三家市值破 3 兆美元的公司。

近期唱多的分析師中，I/O Fund 科技分析師 Beth Kindig 可能是最樂觀人士之一。她認為 ，到 2030 年，輝達 股價將較目前水準飆升 258%，市值將達到 10 兆美元。