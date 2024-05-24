〈國巨入股力智〉斥53億元認購2.1萬張私募 超越華碩成最大單一股東

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 17:42

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (24) 日宣布，參與華碩 (2357-TW) 集團旗下 IC 設計廠力智 (6719-TW) 私募普通股認購，國巨斥資 53.13 億元，取得力智 2.1 萬張私募股或 20.23% 股權，超越華碩成為最大單一股東。

而此次國巨以每股 253 元認購力智私募，相較力智今日收盤價 300 元，折價約 15.6%，國巨表示，此次策略投資，將透過彼此共同開發及全球銷售通路的整合，進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的份額。

國巨董事長陳泰銘表示，力智的多相位核心電源控制器（Multi-Phase Vcore Controller）與高整合功率級產品（Power Stage）方面，與國巨現有的產品組合擁有最佳的互補性。

力智是少數可同時提供電源管理晶片（PMIC; Power Management Integrated Circuit）與半導體功率元件（Power Discrete）產品服務的電源晶片設計領導廠商，深耕高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發。

力智主要產品包含電源管理晶片、高整合功率級產品、單晶片電源轉換器（Converter）、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵（GaN）電源解決方案等，相關產品並已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台。