美股重點新聞摘要2024年05月30日
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 08:01
今日操盤前瞻
Fed 褐皮書
美國 Q1 GDP、消費者支出、核心 PCE 修訂值
美國上周失業金數據
美股財報 (5/30 盤前)：百思買 (BBBY)、柯爾百貨 (KSS)
440 億美元風暴衝擊 美債價格又崩了
由於投資人越來越擔心聯準會可能不得不在更長時間內維持高利率，並且美國公債拍賣又一次遭遇需求疲軟後，美債價格週三 (29 日) 持續下殺。閱讀全文...
PC 業務睽違兩年首度成長 惠普上季營收報喜 盤後走強
個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 周三 (29 日) 盤後公布上季營收優於華爾街預期，其中 PC 銷售實現兩年來首次成長，為市場帶來期待已久的反彈信號，激勵盤後股價走強。閱讀全文...
C3.ai 擁抱 AI 錢潮 營收猛增 20% 盤後股價飆超 9%
企業 AI 應用軟體公司 C3.ai (AI-US) 擁抱人工智慧 (AI) 錢潮，週三 (29 日) 盤後繳出亮眼的財報成績單，上季營收增長 20%，並透露 AI 需求正在「增強」，盤後其股價飆升超 9%。閱讀全文...
Fed 褐皮書：美國經濟與物價溫和成長 但企業對未來展望越發悲觀
美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟活動從 4 月初至 5 月中旬持續擴張，但企業對未來展望的悲觀情緒升溫，與此同時通膨也在溫和成長。Fed 的調查還顯示，就業市場持續降溫，回到更正常的水準。閱讀全文...
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