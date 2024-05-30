美股重點新聞摘要2024年05月30日

今日操盤前瞻

440 億美元風暴衝擊 美債價格又崩了

PC 業務睽違兩年首度成長 惠普上季營收報喜 盤後走強

C3.ai 擁抱 AI 錢潮 營收猛增 20% 盤後股價飆超 9%

Fed 褐皮書：美國經濟與物價溫和成長 但企業對未來展望越發悲觀

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟活動從 4 月初至 5 月中旬持續擴張，但企業對未來展望的悲觀情緒升溫，與此同時通膨也在溫和成長。Fed 的調查還顯示，就業市場持續降溫，回到更正常的水準。閱讀全文...