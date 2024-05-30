〈財報〉PC業務睽違兩年首度成長 惠普上季營收報喜 盤後走強

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-30 05:23

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 周三 (29 日) 盤後公布上季營收優於華爾街預期，其中 PC 銷售實現兩年來首次成長，為市場帶來期待已久的反彈信號，激勵盤後股價走強。

FY24 Q3 財測 v.s. 分析師預期

Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：0.78 美元至 0.92 美元 v.s. 0.85 美元

執行長 Enrique Lores 表示，公司預估印表機業務將在下半年趨穩。至於 PC 領域，他對人工智慧 (AI)PC 的潛力抱持樂觀態度，認為 AI PC 可望占下半年總出貨量的 10% 左右。到了 2025 年和 2026 年，AI PC 的財務影響甚至更為顯著，出貨占比有望攀升至 50% 左右。

他說：「由於採用周期的緣故，消費面的負擔可能會稍微重一些，但這只是因為商業客戶的周期較長，他們需要在大量購買之前先進行評估。」

Lores 表示，就目前情況來說，企業換機周期主要由 Windows 11 以及公司安裝基礎的趨勢所帶動，但他認為，企業客戶最終仍將看到生產力價值。「你確實可以比以前更有效率地工作，這將對我們的客戶產生重大影響。」

展望 2024 會計年度，惠普預估全年 Non-GAAP EPS 將落在 3.30 美元至 3.60 美元區間，自由現金流估達 31 億至 36 億美元

惠普周三收盤下跌 1.03% 至每股 32.80 美元，盤後上漲 2.5%。該股今年迄今累計已漲約 9%。

Q2 財報關鍵數據 v.s. FactSet 訪調分析師預期

營收：128 億美元 (年減 0.8%) v.s. 126.1 億美元

Non-GAAP 淨利：8 億美元 (年增 3%)

Non-GAAP EPS：0.82 美元 (年增 4%) v.s. 0.81 美元

各部門營收 v.s. FactSet 訪調分析師預期

個人系統 (含桌機和筆電)：84 億美元 (年增 3%) v.s. 83 億美元

印表機：44 億美元 (年減 8%) v.s. 44 億美元

惠普 Q2 營收下滑約 1%，但已是該公司連續第四季營收降幅收窄，且優於市場預期。

和其他 PC 製造商一樣，惠普在疫情期間歷經了購買熱潮，當時的線上教學和遠距辦公需求，促使消費者、企業和學校紛紛囤積科技產品，之後隨著疫情紅利消退，過去兩年的 PC 銷售低迷不振，直到近期才浮現緩解跡象。

受商用 PC 銷售成長帶動，上季個人系統業務收入達 84 億美元，年增 3%，為 2022 年 5 月以來首度實現正成長。其中，消費 PC 收入下滑 3% 至 21.8 億美元，商用 PC 收入增長 6% 至 62.4 億美元。