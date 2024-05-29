〈兆豐金法說〉股利配1.8元殖利率4.6% 總座有信心：仍是不錯的標的

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 22:55

兆豐金控 (2886-TW) 今 (29) 日舉辦 2024 年第 1 季線上法說會，兆豐金控總經理蕭玉美於會中報告四大營運方針執行成效，強調集團已達成並將持續致力維持公股金控獲利第一，蕭玉美指出，今年配發水準現金加股票殖利率約 4.6%，相信兆豐金仍是不錯的投資標的。

2023 年兆豐金表現亮眼，獲利創歷史新高，全年稅後淨利 332.38 億元、年增 81％，EPS 為 2.37 元，穩坐公股金控龍頭寶座。有法人於法說會中質疑，去年獲利創新高，但現金股利卻並未創新高，反發放較多的股票股利。

蕭玉美說明，公司股利發放會綜合考量各項財務比率，包括資本適足率、雙重槓桿比率等，同時兼顧股利配發穩定性、現金流量及股東權益，董事會在 4 月通過每股配發現金股利 1.5 元、股票股利 0.3 元，總計 1.8 元；若以去年底股價計算，現金殖利率約 3.83%，而現金加股票殖利率約 4.6%，相信仍是不錯的投資標的。

檢視 2024 年年初兆豐集團所提之四大營運方針，包括:「兆豐第 1、2 大聚焦、3 大支柱、4C 策略」，蕭玉美指出，兆豐已達成並將持續致力維持公股金控獲利第一，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位。

「2 大聚焦」即是「銀行 VS. 非銀行」業務以及「企金 VS. 消金」業務之多元獲利頗具成效，非銀行子公司今年獲利較去年同期增加 301%; 另外，銀行消金業務之財富管理手續費收益達 12.4 億元，較去年同期成長 32%，高資產客戶 AUM 高達 1,800 億元，為業界第 3 名。

3 大支柱中的「數位轉型」，強調透過活化數據、強化共銷，提升集團新獲利動能及營運效率。各子公司持續強化產品銷售數位化、線上化，如產險子公司今年前 3 個月網路投保收入較去年同期成長 27%，其中旅平險數位平台交易數較去年同期大幅成長 234%。

「營運韌性」，今年已陸續完成金控 115.5 億元現金增資，銀行 107.56 億元、票券 20 億元、資產管理 1.5 億元及創投 1.5 億元之盈餘轉增資，並將於近期完成產險 45 億元現金增資案。

在「ESG 永續發展」，兆豐金控屢獲佳績，今年初再次獲選納入「2023 DJSI 世界及新興市場指數」；截至今年第 1 季底，兆豐金控之綠色融資餘額達 3,419 億元，較去年同期成長 28%，綠色投資餘額達 1,169 億元，較去年同期成長 125%。