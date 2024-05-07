佳世達首季純益年減2成 EPS 0.13元探4年單季低點

佳世達 ( 2352-TW ) 今 (7) 日公告第一季財報，稅後純益 2.56 億元，季減 39.6%、年減 20.7%，每股純益 0.13 元，創 2020 年第一季以來單季新低，不過，毛利率連續四季維持 16% 的水準。

佳世達說明，由於傳統淡季及營運仍處於庫存調整階段，第一季獲利仍處低檔；佳世達昨日公告 4 月營收 160 億元，月減 4%、約持平去年同期，其中，網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。