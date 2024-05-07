佳世達首季純益年減2成 EPS 0.13元探4年單季低點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-07 20:37
佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，稅後純益 2.56 億元，季減 39.6%、年減 20.7%，每股純益 0.13 元，創 2020 年第一季以來單季新低，不過，毛利率連續四季維持 16% 的水準。
佳世達第一季營收 469.14 億元，季減 7.4%、年減 7%；毛利率 16.01%，季減 0.19 個百分點、年增 0.16 個百分點；營業利益 9.27 億元，年減 31%、營益率 1.98%，季增 0.27 個百分點、年減 0.65 個百分點。
佳世達說明，由於傳統淡季及營運仍處於庫存調整階段，第一季獲利仍處低檔；佳世達昨日公告 4 月營收 160 億元，月減 4%、約持平去年同期，其中，網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。
累計佳世達前 4 月營收 629 億元，年減 5%，公司也預計將於明 (8) 日下午召開法說會，進一步說明第一季營運結果與第二季展望。
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