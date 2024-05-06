佳世達4月營持平去年同期 網通、工業商業市場續調整

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-06 19:45

佳世達 (2352-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收約 160 億元，月減少 4%、約持平去年同，累計前 4 月營收 629 億元，年減 5%。佳世達將於 5 月 8 日舉行線上法說會，說明第一季營運結果與未來展望。

佳世達說明，4 月各事業表現來看，顯示器和醫療事業較去年同期均穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。

佳世達旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 也於今 (6) 日公告第一季財報，營收 19.06 億元，年減 25%、毛利率 27.6%，年增 0.8 個百分點、營業利益 7425.6 萬元，年減 63%、稅後純益 5195 萬元，年減 58%、每股純益 0.45 元。

友通表示，第一季除了受農曆春節假期工作天數減少影響之外，也面臨全球主要經濟體的製造業需求復甦緩慢之挑戰，歐美客戶拉貨動能保守，合併營收與獲利呈現淡季表現。

不過，受惠於日本市場需求回溫與獲利結構優化，友通第一季毛利率較去年同期提升，嵌入式事業毛利率則因營運體質調整而持續超過 30% 目標，並較去年同期成長 3 個百分點。