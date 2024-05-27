〈矽統股東會〉洪嘉聰射三箭助矽統轉骨 預計年底前完成收購聯暻

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-27 12:03

聯電 (2303-TW) 旗下 IC 設計業者矽統 (2363-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長洪嘉聰表示，矽統最大股東是聯電，這二十幾年僅靠聯電股利支撐獲利，此次矽統改組，將射出三支箭，首先實施現金減資，再重新聚焦產品線，以及第三併購山東聯暻半導體，預計年底收購完成，屆時矽統將更具備 ASIC 能量。

洪嘉聰坦言，矽統這二十幾年都沒什麼賺錢，主要還是靠股利收益，而國內半導體產業蓬勃發展，矽統也面臨競爭力不足的問題，去年 7 月矽統進行改組，自己擔任董事長一職就是成王成寇，聯電又是最大股東，沒有下來承擔不行。

洪嘉聰接任矽統第一個想法就是，矽統股本太大，年營收 2 億元、股本卻 75 億元，因此決定尋找資金、將現金退還給股東，減少資本額，第二，矽統希望重新聚焦產品線，透過有競爭力且核心的技術開發新產品，藉此強化公司營運。

第三是協助矽統找到可以互補的業務，提高競爭力與營收，洪嘉聰說，互補業務就如同今年宣布收購的山東聯暻半導體，其是位於山東濟南的 ASIC 設計服務公司，跟智原 (3035-TW) 有點類似，經過在大陸多年耕耘，在當地也有知名度，去年營收 13 億元、獲利逾 2 億元，今年首季營收年增 10%，獲利 6000 萬元，是不錯的標的。