仁寶攜手耀登、富宇翔科技 共同展示全新衛星通信解決方案
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-18 16:02
仁寶 (2324-TW) 今 (18) 日宣布，攜手網通廠耀登 (3138-TW) 與富宇翔科技，將參加 Satellite 2024 展覽，共同展示全新的衛星通信解決方案，包括通訊技術以及可持續性的地面終端設備。
仁寶表示，與耀登合作多年，不斷提升陣列天線通信系統的設計經驗，攜手解決低軌衛星通信產品的尺寸、重量和功率等挑戰。另外，也提供衛星物聯網方案「Hestia 衛星接收器」，遵循最新的 3GPP 無線通信標準和 ITU LPWAN 協議，支援多種模式，提高各產業的多元通訊方式。
仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，透過結合仁寶的專業知識與先進技術，站在改變衛星通訊領域的前端，與耀登及富宇翔科技共同承諾，提供最先進的解決方案，有助於全球企業開闢通訊方式的新途徑，重塑產業格局。
耀登董事長張玉斌則提到，與仁寶合作推出整合高低軌衛星通信與地面通信的完整解決方案。未來無論在陸地、海上還是天空，這項解決方案可以幫助用戶建立高品質、可靠的通信系統。富宇翔科技執行長林士閔指出，透過與仁寶的合作，共同驗證創新的 NTN 物聯網裝置，也期待與仁寶開創物聯網的通信新局。
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